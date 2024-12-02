台積電收復千元、季線 市值一度回至26.71兆

台積電（2330）上周失守千元關卡及季線，一度朝半年線靠近，2日一開盤就收千元、5日線及季線，企圖挑戰月線，早盤一度拉升至1,030元，上漲34元，市值重返26兆，達26兆7,106億元，盤中影響大盤指數約243點。

受地緣政治與美國出口管制議題干擾，台積電股價近期盤整修正，上周失守千元關卡，以996元作收，下跌9元，2日一開盤就以1,020元開出，上漲24元，市值收復26兆元達26兆4,513億元，盤中一度拉升至1,030元，同步收復千元，5日線及季線，朝月線挺進。

台積電預估，以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

研調機構Counterpoint Research預期台積電在晶圓代工續居龍頭地位，全球晶圓代工市占率，從第2季的62%上升至第3季的64%，該機構分析，台積電預期未來AI需求將大幅增長，2024年AI伺服器收入占其總營收比重已達中雙位數，並有望進一步提升，非AI半導體需求在2025年穩步回升。