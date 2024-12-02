台積電開漲24元 台股早盤大漲逾300點

台股2日開盤指數為22,456.5點，上漲194點，早盤一度漲逾300點至22,617點。台積電（2330）開盤價為1,020元，上漲24元。

群益投顧表示， 雖然短線盤勢可能出現破11月1日頸線後的多頭抵抗、反彈整理走勢，惟上檔承壓風險仍偏高，操作避免過度追高。雖然費半進入短撐有利電子股(極)短線表現，但盤勢上檔仍存承壓疑慮，強勢股輪動相當快速；具備風險趨避概念的的非電題材族群，可能是階段利潤/風險比較佳區塊。

操作題材可留意川普政策影響聯想股，川普政策最大的幾個市場風險擔憂，包括大打關稅戰恐引發通膨，題材連結以資產營建為主軸的泛通膨概念。其次，馬斯克的政府效率部可能大動作砍聯邦赤字背景下，美國景氣恐面臨一段時間收縮陣痛期，對應台灣將可能受影響下，基礎建設公共工程相關是可能受惠的方向。

上周五（11月29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,910.65點，上漲188.5點、漲幅0.42%；S&P500指數上漲0.56%；那斯達克指數上漲0.83%；費半指數上漲1.52%。台積電ADR漲1.92%，較台北交易溢價20.5%。

半導體股領軍之下，美國股市周五再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望向來表現不俗的12月，至少 在美國總統當選人川普明年1月底就職之前，投資人看好今年耶誕老人不會缺席。

三大法人上周五集中市場合計賣超238.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超264.6億元，投信買超47.6億元，自營商（自行買賣）賣超4.2億元，自營商（避險）賣超17.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2832口至-18420口，其中外資淨空單減少2401口至-44859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2389口至-21826口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23500點，週賣權最大OI落在21400點 ; 月買權最大OI落在23800點，月賣權最大OI落在21000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77上升至0.78。VIX指數上升0.23至21.81。外資台指期買權淨金額-0.46億元 ; 賣權淨金額-0.6億元。整體選擇權籌碼面中性。