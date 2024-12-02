安聯投信：投資策略聚焦能見度達二到三年的產業

安聯投信台股團隊建議，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。

安聯投信台股團隊表示，近期如費城半導體面臨拉回整理、美指標科技股之一的財報表現與市場反應，以及市場傳出川普上任後要對中國、加拿大、墨西哥等課徵關稅等雜音，都讓台股面臨短線調節壓力。除了AI概念股仍為盤面主流外，近期盤面包括 BBU 及電子原物料概念股，也多有表現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高勢必影響台灣，但各出口品項衝擊不一，每個公司議價能力、可取代性不同，成本轉嫁能力將有所差異，例如技術先進公司的衝擊將較小，而成熟製程可能較大。不過目前變數仍多。

安聯投信台股團隊表示，台灣有許多出口為中間產品、非終端產品，將如何課稅，加上未來可能有些申訴機制，部分產品有機會獲得關稅豁免，實際關稅也可能不像預期那麼高，企業利潤率應不至大幅下滑。此外，根據過去經驗，美國GDP每成長1%，對科技產品需求成長3%，因此，美國經濟維持成長，對台灣的科技產業仍相當有利。

就投資上來說，安聯投信台股團隊表示，仍看好股票趨勢，將持續觀察市場變化，不會特別因應短期雜音，但若發生長期結構性改變，公司競爭力或利潤出現變化，就需適時因應調整。