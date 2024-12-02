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永豐投顧：把握年底作帳行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電11月11日被美國商務部限制出口7奈米先進製程晶片與中國大陸業者後，半導體族群積弱不振；永豐投顧表示，依照過去歷史經驗，每一次的貿易戰，都帶給科技股一段沉寂時期，雖然時間拉來看，股市長線仍看基本面的表現，但若能避免短線的干擾，則投資勝率則會大幅增加。

永豐投顧表示，統計2012年至2023年歷年12月行情，12年只有2018年及2022的12月是下挫，其餘都是上漲的，漲幅介於0.14％～4.54％不等，2020年則漲幅則高達7.36％，為歷年之最，主因covin19疫苗開始施打，全球同漲，至於2018年12月下跌主因高通表示蘋果手機最新版本iOS12侵權軟體仍在，要求中國大陸禁售最新的iPhone XS系列及XR，影響所及，台積電（2330）及鴻海（2317）領跌。2022年12月下跌主因Fed暴力升息2碼，且預告2023年不會降息，打擊市場樂觀預期。今年底輝達Blackwell晶片伺服器正值出貨時期，基本面良好，有利12月所謂的年底作帳行情。

12月為政治空窗期，預期在川普就任之前，股市有機會進行年底作帳行情，雖然輝達Blackwell AI伺服器於年底開始至2025年1Q進入大幅拉貨時期，但在政治不確定因素干擾下，預期12月作帳行情有所侷限，建議投資人把握反彈機會，12月下旬外資放假，在今年台股漲幅已超過二成情況下，也有可能會提前出現結帳獲利了結行為。

再往後推，1月20日川普就任、1月22日台股封關，正逢長假及川普就任後，以市場心理而論，大部位投資人應會先行減倉保留實力，等待川普上任後再審度局勢，故12月個股若有獲利機會應該把握，保留部分現金部位，等待川普2.0時代開啟後，再逢低布局。

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