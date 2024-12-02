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台股早盤大漲逾300點 台積電開盤價1,020元上漲24元

台積電失守千元關 法人：AI動能趨勢未變

中央社／ 台北2日電
台積電。美聯社
台積電。美聯社

外資持續賣超，台積電失守千元關，台股上週下跌641.82點或2.80%，週五集中市場收在22262.50點，失守季線及半年線支撐。不過法人認為AI所帶動的成長趨勢明確，且歷年12月台股上漲機率高，對年底作帳行情仍有期待。

週五美股因感恩節假期，交易時間縮短，4大指數上揚，其中道瓊工業指數終場上漲188.59點或0.42%，收在44910.65點；標普500指數上漲33.64點或0.56%，收6032.38點，雙雙改寫歷史新高。

那斯達克指數上漲157.69點或0.83%，收在19218.17點，費城半導體指數上漲73.548點或1.52%，收在4926.559點。

個股方面，晶片股反彈，輝達（NVIDIA）上漲2.91美元或2.15%，收在138.25美元，英特爾（Intel）上漲0.4美元或1.69%，收在24.05美元；台積電ADR上漲3.47美元或1.92%，收184.66美元。

PGIM保德信基金經理人杜欣霈分析，目前市場高度關注美國對外課徵關稅以及對中國科技禁令問題，市場雜音增強，造成近期半導體股價偏弱，台股連帶受到拖累，他認為這無損AI所驅動的成長性。

杜欣霈分析，SEMI國際半導體產業協會近期發布2024年第3季半導體製造監測報告，全球半導體製造業成長強勁，所有關鍵產業指標均呈現季成長，為2年來首見，顯見AI高速成長趨勢依舊，延續性也看不見放緩跡象，預料將持續提供晶圓龍頭大廠為首的先進半導體製造業強勢成長動能。

半導體 台積電

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