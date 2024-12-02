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享投資選凱基證券 開戶送超人氣彩繪花鳥盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券感謝客戶的支持，即日起至12/31推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動。(凱基證券/提供)
凱基證券感謝客戶的支持，即日起至12/31推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動。(凱基證券/提供)

延續凱基金控股東茶會熱潮並落實ONE KGI全方位金融服務，凱基證券特別推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動，感謝客戶的支持。即日起至12月31日，凱基證券新舊客戶首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，即可獲得精美的彩繪花鳥盤組及三大驚喜好禮，讓投資人在享受投資理財樂趣的同時，也能輕鬆將藝術餐具帶回家中。

凱基證券表示，彩繪花鳥盤組設計靈感，來自故宮典藏畫作明清畫家鄒一桂與王鑑的經典作品，這份精緻的藝術餐具不僅能增添居家美感，更能讓客戶在投資之餘，享受片刻的藝術饗宴。本次活動特別邀請凱基證券新舊客戶共襄盛舉，即日起至2024年12月31日，凡凱基證券客戶或新加入凱基證券的好朋友，首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，都可獲得精美的彩繪花鳥盤及台股定期定額手續費均一價優惠。

為幫助客戶找到合適投資標的，凱基投顧YouTube頻道每日推出高含金量的「凱基股股漲」節目，解析大盤走勢，讓投資人天天可為台股開盤做好準備，凱基投顧法人級的研究報告，幫助客戶進行策略布局。凱基投顧領先同業，2023年唯一預估今年初突破2萬點，且主流為AI族群，2024年6月提出「下半年先蹲後跳，第3季回測2萬點、第4季向上反彈」，精準預告第3季7月中旬至8月中旬短短一個月間台股大跌5,000點、跌破2萬點或20%跌幅的修正風險及年底的投資機會，檢視迄今市場變化都相當精準，11月川普再度入主白宮後，則認為AI仍是台股今年底至明年初季節性行情的要角，但之後要更加留意川普帶來的波動風險，以及波動修正後的投資機會。

凱基證券以ONE KGI策略打造全方位金融服務，展現永續經營承諾，鼓勵投資人把握機會開始投資，為未來財富累積做好準備。邀請您一同體驗便捷的投資服務，並將藝術餐具帶回家中，更多「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動詳情，可至凱基證券官網查詢：https://event.kgi.com.tw/news/event/one-KGI/index.html

凱基證

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