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台股長期趨勢向上 善用兩階段加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣股市的兩段式加碼條件回測。(資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理)
台灣股市的兩段式加碼條件回測。(資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理)

隨著美國總統大選落幕，加上台灣10月外銷訂單暢旺，連續第八個月正成長，顯示台灣經濟基本面強勁，尤其因應AI蓬勃發展，台灣為全球AI供應鏈中心，受惠於此，台股長期趨勢看好。「鉅亨買基金」表示，像台股這種趨勢向上的市場，正適合利用鉅亨買基金的「超底王」投資方案，根據歷史數據回測，用「超底王」參與台股，報酬率竟達601%。

「超底王」是以定期定額加逢低自動加碼的投資機制，除了可紀律投資，也能捕捉回檔布局的機會。「鉅亨買基金」投資研究部針對台股，利用超底王的兩階段加碼條件設定進行回測，每月5號定期定額申購1萬元，當前一營業日與過去第10個營業日相比跌幅達第一段加碼條件時，當日加碼扣款2萬元，跌幅達第二段加碼條件時，當日加碼扣款4萬元。結果顯示，當第一段加碼設定在8%，第二段加碼設定在10%時，報酬率達到601%，是最佳的策略組合。

雖然台股近期震盪，但以近一年各類資產的表現來看，台灣中小型股票及台灣股票仍名列前茅，報酬率分別為35.5%、35.1%，超越美國股票的32.5%、印度股票的28.7%及環球股票的28.1%。

「鉅亨買基金」投資研究部分析，儘管台灣近期景氣對策信號略微降低，但隨著美國選舉落幕，美國明年消費、投資都很可能優於市場預期。無論是擴大AI大語言模型參數，或是提高資料品質、增加模型思考時間，AI與相關基礎建設的投資都才在初始階段，這些也都有利台股市場發展潛力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，投資人在面對市場大幅震盪時，往往因耐不住而離開市場，或是遇到下跌時沒有勇氣進場，因此錯失獲利機會，而「超底王」就是來幫投資人克服這些障礙。「超底王」除了用定期定額紀律投資外，還可以一次設定好大、小跌幅兩階段加碼觸發條件及加碼金額，並且增設試算功能，還能設定每月最多加碼次數，讓客戶可做好資金控管，無論市場是小回檔或大回檔，都有機會掌握撿便宜的契機。

根據理柏環球分類資料，台灣股票類型績效前十名的基金今年以來的報酬率皆表現不俗，投資人可善用「鉅亨買基金」全系列基金終身零手續費、零信託保管費的優惠，只要平台上可看到的定期定額基金，都能利用「超底王」機制，不但可以定期定額紀律投資，享有複利威力，再搭配自動化逢低加碼功能，即時掌握市場大、小回檔機會，加速累積投資單位數，放大個人投資效益。

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