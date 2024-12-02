群益股王爭霸戰健康財富都到手 交易競賽冠軍半年獲利近5000萬

群益金鼎證券11月30日舉行2024群益台灣股王爭霸戰頒獎典禮暨贏家論壇，邀請全台投資菁英及金融專家共襄盛舉。這次活動表揚在競賽中脫穎而出的投資高手，前十名的得主競賽期間皆超過千萬獲利入袋，成績亮眼。同時邀請競賽贏家、群益投信經理人洪祥益、ETF教母林奇芬及長庚資深護理師譚敦慈，分享投資秘訣與養身觀念，群益讓投資人健康財富一把抓。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，這次贏家論壇不僅見證了群益客戶卓越的實力，也體現群益持續提供更優良的交易工具、更多元的品牌服務，助投資人在實現財富目標的同時，追求健康與幸福的生活，成為客戶「財富的創造者」和「健康的陪伴者」。

「台灣股王爭霸戰」競賽自2024年5月1日至10月31日展開，以實戰交易獲利一較高下，活動依照參賽者獲利排行，月月比出月冠軍，活動結束誕生年度總冠軍，並設立「智慧下單王」、「蛛網交易王」及「XQ操作王」等特別獎項，推動多樣化交易工具。在激烈的賽事中，總冠軍得主善用群益交易工具「智慧單」及「蛛網系統」半年內累積近5,000萬元的驚人獲利，相當於賺進一間豪宅！而前十名的得主競賽期間皆超過千萬獲利入袋，成績相當亮眼。

贏家論壇中特別邀請到亞軍得主「宇」，不藏私分享投資觀點！他特別提及：「每一次下跌都是機會，跟著政策及危機入市就能提高勝率。」秉持此一觀點，贏家「宇」憑藉美債ETF及槓桿型ETF作多台股，最終以近3千萬的獲利拿下競賽亞軍。

這次「贏家論壇」，更邀請投資界與健康領域名師分享觀點。群益投信經理人洪祥益以「ETF交易新契機」為題，剖析ETF市場的最新發展趨勢，有「ETF教母」美譽的林奇芬則分享如何運用ETF打造富足人生的實戰策略。此外，長庚醫院資深護理師譚敦慈以「健康管理的精算術」為主題，強調簡單而實用的健康管理方法，多樣化的內容，呼應群益金鼎證券「健康與財富並存」的品牌精神。

「2024群益台灣股王爭霸戰頒獎典禮暨贏家論壇」不僅是一場投資界的年度盛宴，更傳達健康與財富並存的品牌精神。無論是專業的投資分享，還是健康管理的實用建議，參與者都收穫滿滿，為未來的生活與財務規劃注入全新動能。