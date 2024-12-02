川普2.0行情續航 價值股、中小型股、循環股將獲得青睞

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲則指出，共和黨勝選的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來下獲得支撐，與此同時，聯準會仍預期未來通膨將持續放緩且朝2%目標邁進，這將提供更多降息機會，並提高美國經濟軟著陸的可能性，以財務面看，Factset數據顯示，2024年史坦普500指數企業獲利可望成長9.4%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道居前，故在美國基本面支撐下，美股長線表現仍可期。

富蘭克林證券投顧表示，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主(公用事業/地區銀行/小型股)、貿易保護受惠者(鋼鐵/鋁)、關稅抗性較強者(軟體/金融服務/能源服務/專業服務)等領域可望受惠較多，但勞動密集(餐飲/零售/百貨)、乾淨能源、關稅抗性較低者(低毛利商品/高替代性商品/硬體/半導體)等領域可能受到較多政策負面影響，不過，科技領域的影響較為複雜，其本身利潤率較高且有AI題材加持，再加上若川普任命對市場較友善的聯邦貿易委員會(FTC)主席，併購、IPO活動回溫也會帶來額外好處，科技巨頭的反壟斷指控也將更少，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。