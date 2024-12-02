快訊

北市萬華環河快嚴重車禍 車體扭曲駕駛全身骨折搶救中

日本如何「逆轉中華」脫離中國，改寫東亞秩序？

台股早盤大漲逾300點 台積電開盤價1,020元上漲24元

台股相對承壓 聚焦能見度達二到三年的產業

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，國際消息好壞參半，美歐股市持續整理。其中，雜音較多的為川普關稅2.0、美國科技股近期走勢較為震盪有關，台股相對承壓；另方面，交投量能相對不足，也讓台股走勢相對缺乏往上力道。

安聯投信台股團隊表示，近期如費城半導體面臨拉回整理、美指標科技股之一的財報表現與市場反應，以及市場傳出川普上任後要對中國、加拿大、墨西哥等課徵關稅等雜音，都讓台股面臨短線調節壓力。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，除了AI概念股仍為盤面主流外，近期盤面包括 BBU 及電子原物料概念股，也多有表現。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期關稅提高勢必影響台灣，但各出口品項衝擊不一，每個公司議價能力、可取代性不同，成本轉嫁能力將有所差異，例如技術先進公司的衝擊將較小，而成熟製程可能較大。不過目前變數仍多。

安聯投信台股團隊表示，台灣有許多出口為中間產品、非終端產品，將如何課稅，加上未來可能有些申訴機制，部分產品有機會獲得關稅豁免，實際關稅也可能不像預期那麼高，企業利潤率應不至大幅下滑。此外，根據過去經驗，美國GDP每成長1%，對科技產品需求成長3%，因此，美國經濟維持成長，對台灣的科技產業仍相當有利。

就投資上來說，安聯投信台股團隊表示，我們仍看好股票趨勢，將持續觀察市場變化，不會特別因應短期雜音，但若發生長期結構性改變，公司競爭力或利潤出現變化，就需適時因應調整。

策略上，安聯投信台股團隊仍建議，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第一季淡季不淡。

台股 美國經濟 關稅

延伸閱讀

台股拉回更誘人 11月開戶數創新高「20~30歲」增加最多

花旗：ODM廠仍能因應川普對墨徵關稅 看多鴻海等5家台廠

金融業前10月賺逾9500億攻頂 全年飛越兆元寫新里程碑

股市助攻 今年全年金融業獲利可望破兆再創新高

相關新聞

台積電失守千元關 法人：AI動能趨勢未變

外資持續賣超，台積電失守千元關，台股上週下跌641.82點或2.80%，週五集中市場收在22262.50點，失守季線及半...

享投資選凱基證券 開戶送超人氣彩繪花鳥盤

延續凱基金控股東茶會熱潮並落實ONE KGI全方位金融服務，凱基證券特別推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動，感...

台股長期趨勢向上 善用兩階段加碼

隨著美國總統大選落幕，加上台灣10月外銷訂單暢旺，連續第八個月正成長，顯示台灣經濟基本面強勁，尤其因應AI蓬勃發展，台灣...

群益股王爭霸戰健康財富都到手 交易競賽冠軍半年獲利近5000萬

群益金鼎證券11月30日舉行2024群益台灣股王爭霸戰頒獎典禮暨贏家論壇，邀請全台投資菁英及金融專家共襄盛舉。這次活動表...

川普2.0行情續航 價值股、中小型股、循環股將獲得青睞

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益...

台股相對承壓 聚焦能見度達二到三年的產業

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，國際消息好壞參半，美歐股市持續整理。其中，雜音較多的為川普關稅2.0、美國科技股近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。