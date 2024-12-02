台股拚年終行情五利多支撐 三大投顧看好後市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股11月拉回修正557點，12月有望迎轉機。（聯合報系資料照）
台股11月拉回修正557點，12月有望迎轉機。（聯合報系資料照）

台股11月拉回修正557點，12月有望迎轉機。富邦、統一、台新等三大投顧看好年底多頭行情，預期在基本面強勁、作帳行情等五大利多將力拚年終行情，大盤指數區間介於22,000點至23,700點，甚至上看24,000點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等的意見，台股上周周線及11月月線雖收黑，但美股四大指數上周五（29日）全收紅，台積電ADR上漲，有利台積電（2330）今（2）日股價收復千元大關，12月台股受惠於五大利多，有望低點反彈，挑戰第4季高點。

三大投顧看12月台股 圖／經濟日報提供
三大投顧看12月台股 圖／經濟日報提供

五大利多包括：一、基本面強力支撐。財政部預估11月出口數據佳，連帶上市櫃公司繼今年前三季獲利為近十年新高、10月營收創歷史新高後，11月營收有望再創佳績，推升股價續揚。另外，如果川普掀起的貿易戰加劇，急單有利相關台廠營運。

其次，以季節性因素來看，12月的年終作帳帶動多頭行情機率高，因受惠集團股及投信作帳帶動樂觀情緒。依歷史經驗，從2008年到2023年的16年間有14年的12月，月線皆收紅，勝率高達87.5%；如果11月收黑，則12月收紅機率更高達100%。

第三，台積電ADR上周五漲1.9%，與現股之間溢價仍高。此外，台積電將在12月除息，統計顯示，過去一年來，台積電已除息四次，每次都在當月順利填息，是帶領大盤上攻重要因素。

第四，外資12月開始放假，有利內資主導盤勢。內資法人及散戶都持續偏多，除投信及公股行庫持續買超之外，11月台股開戶數再創新高達1,318萬人，單月大增3.97萬人，及散戶資金更持續流向台股ETF，形成穩定買盤。

第五，降息利多。FedWatch統計，Fed在18日宣布降息1碼機率回升。降息有利美股，也可望激勵台股向上，另外，投資人可注意美國本周將公布的經濟數據。

台積電 台股 降息

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