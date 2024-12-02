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花旗喊買代工五強 拉回都是加碼的好時機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

花旗證券最新報告指出，美國準總統川普將對墨西哥及中國大陸等國加徵關稅，是台灣ODM廠利空，但預期供應鏈仍能因應，維持對鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）「買進」評等，認為股價拉回都是加碼的好時機。

川普揚言，在明年元月20日上任後，將對所有來自墨西哥及加拿大的商品課徵25%關稅，對中國大陸商品將額外課徵10%的關稅。花旗指出，雖然缺乏細節，但由於供應鏈有不少廠房在墨西哥，尤其是伺服器、電視、汽車、電動車等業務，對股價是負面催化劑。

花旗分析，台廠當中，緯穎在墨西哥曝險壓力似乎更大，因墨國產能約占其伺服器機架組裝總產能70%，其他同業受到衝擊較小，如英業達、鴻海、緯創、廣達、仁寶及和碩，均因在墨國的業務占比較低。

墨西哥 花旗

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