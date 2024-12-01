台股拉回更誘人 11月開戶數衝高至1,318萬人創新高

儘管11月台股震盪修正，下跌557點、跌幅2.8%，卻沒嚇退投資人，反倒激出更多台股開戶數。根據臺灣證券交易所1日公布統計，11月台股開戶數再創新高，攀升至1,318.35萬人，單月大增3.97萬人，單是30歲以下年輕族群便大增3.17萬人，可見台股投資人年輕化趨勢不變。

以各年齡層來看11月單月增加開戶數，20~30歲增加1.59萬人最多，帶動人數提高至171.26萬人，占比提高至13.04%；其次為19歲以下，月增8,223人，至57.34萬人；31~40歲增加7,529人，至216.27萬人；41至50歲月增5,132人，至253.52萬人。在證交所分類的各年齡層中，除61以上年齡層出現月減142人外，其餘都呈現正成長。

此外，其他（法人）分類在11月亦增加524戶。