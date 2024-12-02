就市論勢／通訊股、工具機 聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

美國準總統川普揚言明年元月20日上任第一天就要對中國大陸產品加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入，也要對墨西哥、加拿大所有產品課25%關稅，理由是流入美國移民和毒品太多。

川普喊課關稅理由很荒謬、但也是他勝出的根本原因：反移民、毒品與經濟問題。

另外一個荒謬點是美元：美國經濟遠勝歐洲，加上利差等經濟因素推升美元強勢；戰爭或攻擊消息也讓美元上漲，近期則是川普來了，美元上漲導致新興市場股匯齊跌。由於無法掌握川普風格，多數投資機構都先提高美元資產部位，降低新興市場操作空間，川普多次點名的半導體類股淪為減碼標的。

投資建議

外資賣超導致指數難以大幅上漲，短線避開「外資概念股」與權值股。內資與投信基金成為行情焦點，聚焦「2025年成長新動能」，預期未來基本面改變、技術面底部並且有利多的個股會出量上漲，而底部出量上漲股立刻就有有生成式利多消息，2024年個股獲利、EPS、本益比、殖利率都沒有太大投資價值。

輝達執行長黃仁勳高喊汽車、無人機及人形機器人等三種機器人有望實現大規模生產，台灣工具機發展聚焦在AI技術導入，協助工具機產業開發智慧解決方案，以及自動化系統整合等，有望受惠。

台廠具備光通訊供應鏈垂直整合能力，一旦美國實施對大陸進出口管制，國內業者將具備轉單商機，通訊股幾乎由內資資金主導，指標股明確量能穩定。

川普 美國經濟

延伸閱讀

俄烏怎停戰？澤倫斯基要找川普直接談：不希望溝通被居中破壞

金磚國若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

川普內舉不避親 提名親家庫許納出任駐法大使

暗示雷伊不夠忠誠？川普提名心腹巴特爾接掌FBI

相關新聞

蔡明彥專欄／半導體封裝、PCB 亮點

隨川普內閣逐漸成形，關稅議題也逐步升溫。上周川普再度透過社群媒體放話，要大幅調高加拿大及墨西哥關稅，消息一傳出，在墨西哥...

台股拉回更誘人 11月開戶數創新高「20~30歲」增加最多

儘管11月台股震盪修正，下跌557點、跌幅2.8%，卻沒嚇退投資人，反倒激出更多台股開戶數。根據臺灣證券交易所1日公布統...

一周盤前股市解析／紡織製鞋、壽險 吸睛

台股短期均線維持偏弱格局，反彈搶短操作宜保持風險意識。投顧法人表示，建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不...

就市論勢／通訊股、工具機 聚焦

美國準總統川普揚言明年元月20日上任第一天就要對中國大陸產品加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入，也要對墨西哥、加拿大所有產品課25%關稅，理由是流入美國移民和毒品太多。

花旗喊買代工五強 拉回都是加碼的好時機

花旗證券最新報告指出，美國準總統川普將對墨西哥及中國大陸等國加徵關稅，是台灣ODM廠利空，但預期供應鏈仍能因應，維持對鴻...

川普2.0牽動台股年底表現 法人：基本面良好關注政策

美國總統當選人川普針對關稅的相關言論，波及年底旺季，台股11月回檔557.93點，月跌幅2.44%。展望後續，法人指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。