就市論勢／通訊股、工具機 聚焦

盤勢分析

美國準總統川普揚言明年元月20日上任第一天就要對中國大陸產品加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入，也要對墨西哥、加拿大所有產品課25%關稅，理由是流入美國移民和毒品太多。

川普喊課關稅理由很荒謬、但也是他勝出的根本原因：反移民、毒品與經濟問題。

另外一個荒謬點是美元：美國經濟遠勝歐洲，加上利差等經濟因素推升美元強勢；戰爭或攻擊消息也讓美元上漲，近期則是川普來了，美元上漲導致新興市場股匯齊跌。由於無法掌握川普風格，多數投資機構都先提高美元資產部位，降低新興市場操作空間，川普多次點名的半導體類股淪為減碼標的。

投資建議

外資賣超導致指數難以大幅上漲，短線避開「外資概念股」與權值股。內資與投信基金成為行情焦點，聚焦「2025年成長新動能」，預期未來基本面改變、技術面底部並且有利多的個股會出量上漲，而底部出量上漲股立刻就有有生成式利多消息，2024年個股獲利、EPS、本益比、殖利率都沒有太大投資價值。

輝達執行長黃仁勳高喊汽車、無人機及人形機器人等三種機器人有望實現大規模生產，台灣工具機發展聚焦在AI技術導入，協助工具機產業開發智慧解決方案，以及自動化系統整合等，有望受惠。

台廠具備光通訊供應鏈垂直整合能力，一旦美國實施對大陸進出口管制，國內業者將具備轉單商機，通訊股幾乎由內資資金主導，指標股明確量能穩定。