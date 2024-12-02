一周盤前股市解析／紡織製鞋、壽險 吸睛

台股短期均線維持偏弱格局，反彈搶短操作宜保持風險意識。投顧法人表示，建議勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市，選股以AI概念股、消費性電子、航空散裝、紡織製鞋、高爾夫、高殖利率的營建及壽險等族群為主。

統一投顧協理陳晏平表示，美國公布第3季GDP季增年率為2.8%，10月核心PCE年增2.8%，皆符合市場預期，顯示美國經濟穩健成長並展現韌性；另外以色列和黎巴嫩已達成60天停火協議，地緣衝突緩解對全球股市有利。台股受川普關稅戰及美國本周即將公布對中國科技禁令影響，短線恐持續震盪整理，後續仍需觀察外資期貨空單及融資籌碼之變化。

台新投顧協理范婉瑜認為，均線方面，加權、電子、傳產指數同步跌破月線與季線，空方勢力較強，僅金融指數相對抗跌，整理時間拉長；時序進入財報空窗期，個股風險降低，然川普政策變動將影響股市波動與資金流向，可留意AI、軍工、航運、內需、金融與高殖利率股等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，大盤失守季線及半年線，短期台股投資氣氛轉趨觀望，權值股仍在整理階段，需要時間整理消化籌碼。根據統計過去15年，台股第4季上漲機率逾九成，12月來看，過去15年中有13年為上漲，僅二年為下跌，今年輝達AI新品陸續出貨，供應鏈基本面續看好，但短期受到川普、聯準會降息、通膨下降趨緩等不確定性因素干擾，仍可伺機逢低布局基本面佳的半導體、AI、先進封裝、水冷散熱、重電、綠能、汽車零組件、航空、運動製鞋等。