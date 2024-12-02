蔡明彥專欄／半導體封裝、PCB 亮點

隨川普內閣逐漸成形，關稅議題也逐步升溫。上周川普再度透過社群媒體放話，要大幅調高加拿大及墨西哥關稅，消息一傳出，在墨西哥有龐大伺服器產線的專業電子代工（EMS）大廠立即受到牽累，股價應聲拉回。

加、墨兩國是川普1.0時簽署的USMCA協定主要國家。川普此次再度翻臉，目的是要迫使那些因稅務考量在一河之隔的加拿大、墨西哥製造整車，能在電動車的世代將生產線拉回美國製造，一舉解決美國鐵鏽帶衰敗的經濟，以實現他的競選諾言。

台廠在美中貿易戰後，配合客戶要求，已把將近四成伺服器組裝都放在勞動成本相對低、勞力供應也相對充裕的墨西哥生產，也受到川普新政帶來的不確定性最高。

但據各公司訊息來看，鴻海、廣達、緯創、英業達等公司，其實在美國都已有備案進行中，剩下的大概就是一旦課關稅成真時，要如何跟客戶分攤在美國製造所增加的成本。這也是市場普遍認為川普的關稅政策勢必導致好不容易壓下來的通膨，恐將再度攀升原因，美國公債也因此強彈。

去年開始走強的人工智慧（AI）相關個股，基期已墊高。儘管廣達等公司釋出明年AI伺服器業績將呈現三位數成長利多，但相關個股股價表現卻令市場失望。AI股股價能否創新高？恐怕得等到明年3月17日輝達GTC 2025大會黃仁勳再度點兵時，會點到那些讓市場驚艷的新面孔再說吧！

接近年底，包括群益在內各券商陸續發表對2025年台股展望。以截至上周為止來看，券商預估明年上市櫃公司獲利可較今年成長16%，剔除台積電之後則成長9%。

券商普遍預期明年台股指數區間落在年線到27,500點之間，以目前台積電每漲跌1元對指數的影響落在8~8.5點之間來看，光以券商給台積電目標價的差異，各券商對台股指數空間預估的落差就可高達2,000點以上，顯然2025年操作要排除指數的迷思，努力找出有成長潛力的個股，才能超越大盤。

從技術面來看，台股主要個股線型轉空的持續增加，費城半導體指數在半導體設備股面臨大陸需求驟降、股價轉疲下，也已出現「五雷轟頂」反轉風險，恐禁不起川普投顧進一步的「言語霸凌」。由於半導體類股是台股本波上攻的主力，在川普2.0不確定性因素壓抑下，指數短期間再大幅上攻機率已低。

近期外資雖然持續賣超，但國內政府各類基金規模持續擴大，以勞退基金來說，每年就有將近5,000億元投入市場；而定時定額扣款這幾個月也都維持在每個月140億上下，上述資金研判大部分都鎖定具有高殖利率及產業前景看好的類股。

因此，建議投資人趁近期股市拉回，選擇2024年預估現金殖利率大於5%、市值排在前300大以內，且中長線技術指標仍在低檔者進行布局。建議投資人可留意非金控銀行、半導體封裝、印刷電路板上下游、電源供應器、以及大型EMS廠等布局，先求保底，再伺機抽成。

（作者是群益投顧董事長）