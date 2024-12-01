ACE王牌概念股投信鎖碼 神達、大立光等資金追捧焦點

台股近來震盪盤軟，表現相對弱勢。展望2025年，法人指出，包括人工智慧（AI）、消費性電子（Consumer Electronics）、及電力（Electricity）等「王牌概念股」（ACE）將躍居交投主旋律，投資人可擇機逢低布局。

加權指數上周大跌641點，跌幅達2.8%，外資上周二起連續賣超，累計周賣超1,014.5億元，投信則是連買26周，成為台股撐盤要角。

隨近來投信年底作帳陸續啟動，布局焦點幾乎都以「王牌概念股」為主，包括AI股神達（3706）、順達、京元電子、眾達-KY、昇陽半導體、川湖、昇達科、富世達、零壹；還有消費性電子產品的大立光、美律；電力股台泥、光寶科、東元、泓德能源等15檔，在投信買盤護體下，股價表現相對亮眼。

15檔「王牌概念股」 圖／經濟日報提供

進一步觀察，本波投信鎖碼的AI概念股，從之前的晶圓代工、半導體設備、AI伺服器等老AI股，外溢到電池備援電力模組（BBU）、水冷快接頭模組、矽光子相關光通訊模組等新AI股。

包括順達受益於BBU標配化趨勢，本季起量產美系雲端服務供應廠（CSP）的BBU訂單，上周獲投信買超2,659張，周漲幅達11.8%，29日更是亮燈漲停收在198元的新天價。

軸承股王富世達的水冷快接頭模組，傳出11月起放量出貨，並已通過數家水冷板供應商認證，成為明年業績再創新高的動能。富世達上周五逆勢上漲37元，站上900元整數關卡，收在902元，周漲幅達4.8%。

光寶科則同時兼具AI與電力雙題材，除了是AI伺服器的主要電源供應商，也聚焦綠色能源、高效能基礎建設及儲能等新賽道；神達、零壹布局AI伺服器系統整合與解決方案已久，近來受到矚目，成為「新AI股」，股價也隨之補漲，上周漲幅分別為1.2%、9%。

富邦投顧董事長陳奕光指出，ACE的選股策略上，A除了AI晶片、AI CPO、AI伺服器、AI散熱，還包括AI機器人等；C除了消費性電子商品，也包括CSP；E則有供電、重電、儲能，看好相關族群後市表現。

大型投信台股研究團隊認為，AI訂單能見度高，看好相關供應鏈後市，尤其GB200已在近期出貨，有望帶動類股營收及獲利成長。