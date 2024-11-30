台股周線、月線收黑 上有壓下有撐

因面臨美國下屆新任總統川普關稅2.0等國際雜音干擾，加權指數周五下跌36點，收在22,262點，成交量3,154億元。籌碼面部分，三大法人賣超238.9億元；其中外資期貨淨空單減少2,401口至44,859口，現貨賣超264.6億元。投信買超47.6億元，自營商賣超21.9億元。

永豐期貨指出，美國因感恩假期休市一天，歐洲因經濟數據報喜，法國政治動盪問題好轉，使德國DAX、法股CAC和英國富時全線收紅。台股由於近期跌深，29日大幅開低，早盤一度回測22,000點，隨後V轉強彈超過400點，台積電（2330）午盤後再度站上千元大關，不過尾盤台積電大幅收低，終場下跌9元收在996元，使加權指數小幅收跌。

永豐期貨分析，櫃買指數29日同樣大幅反彈，可以看到不少熱門股開低後同樣大幅反彈。目前雖然整體均線格局不佳，不過外資台指選的賣權淨金額罕見出現非結算前翻負狀況，研判外資有建立看不跌部位的傾向。台指呈現上有壓下有撐的格局，操作難度高，建議短單小部位操作為宜。