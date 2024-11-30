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台股遭偷襲 權王失守千元…神祕賣盤尾盤摜壓指數167點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股昨（29）日開低走高，原本市場以為打底告一段落，沒想到最後一盤遭空頭偷襲。聯合報系資料照
台股昨（29）日開低走高，原本市場以為打底告一段落，沒想到最後一盤遭空頭偷襲。聯合報系資料照

台股昨（29）日開低走高，原本市場以為打底告一段落，沒想到最後一盤遭空頭偷襲，原本上漲130點的台股，在市場神秘賣盤大舉砍單下，指數瞬間下殺167點、由漲轉跌，終場下跌36點、收22,262點，成交量3,154.6億元。

由盤後資料解析，昨日偷襲台股尾盤的主要賣盤來自各外資。台股本周共跌641點、跌幅2.8%；11月跌557點、跌幅2.4%，上市總市值降至71.36兆元。

台股29日觀盤重點與後市展望
台股29日觀盤重點與後市展望

三大法人昨天共賣超台股238.9億元，其中，外資賣超264.6億元，連四賣，累計賣超1,066.6億元；投信買超47.6億元，連十買、累計買超474.9億元；自營商則賣超21.9億元，連四賣、累計賣超321.3億元。八大行庫再度進場救援，買超26.11億元，連四買。

台股昨日開低96點，早盤一度大跌243點，不過，隨短線跌深，吸引搶短買盤介入，加上投信法人以及八大公股行庫救援，盤中指數翻紅，一度上漲130點，不過最後一盤遭空頭偷襲，指數瞬間轉跌。

台積電跌（2330）9元收996元，跌破千元大關；鴻海雖一度上漲至199元，終場仍收平盤195.5元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，仍有不少強勢股領先大盤，台積電也沒跌破半年線，指數連連收下影線，顯示有低接買盤，對行情並不悲觀。

展望12月行情，利多有五大：一，年終作帳行情起動，投信作帳、集團股作帳進入最後衝刺；二，台積電ADR與現貨價仍溢價，補漲行情可期；三，內資持續偏多，八大公股行庫今年來買超2,680.5億元，穩定籌碼；四，資金行情啟動，受惠美韓降息所帶動的資金效應；五，急單會因為貿易戰出現，有利於台廠營運表現。

台積電 台股

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