台股神祕賣盤…來自外資

台股昨（29）日開低殺低再轉紅、最後一盤又大殺百餘點轉跌，指數高低差374點，多空勢力短兵相接。特別是最後一盤，原本市場預期將止跌轉彈、大漲百餘點收市，不過卻收小黑，令市場相當錯愕。台股最後一盤的賣壓究竟來自何方？根據盤後資料交叉比對分析，主要賣壓來自各大外資。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，台股昨日最後一盤主要賣壓源自於三大：第一，當沖客獲利了結。由於盤中高低點差距高達374點，午盤多方奮力拉抬翻紅，意味著進場搶短的當沖客已經賺錢，在不確定性因素環伺、美國感恩節交投清淡下，讓市場較無方向性，短多選擇不戀棧，有賺錢就先跑。

第二，29日是11月的最後一個交易日，月線無力反攻翻紅下，傾向先壓低指數好為12月開局鋪路。第三，外資淨空單仍高，儘管29日外資台指期淨空單減少2,401口至44,859口，但仍偏高，且現貨再賣超264.65億元。

台積電（2330）尾盤成交金額高達141.43億元、鴻海23.81億元、聯發科16.44億元。其中，對比調節台積電的主要賣盤可以發現，以外資居多，依賣超金額多寡，前五大分別為：新加坡瑞銀的77.95億元、元富的30.74億元、美林的23.97億元、法銀巴黎的6.11億元、以及台灣匯立的2.92億元等。

鴻海方面，同樣也以外資賣壓為主，以賣超金額排序，包括：摩根士丹利9.98億元、摩根大通的8.78億元、高盛的2.27億元、瑞銀的1.73億元、美林的1.47億元等。至於本土龍頭券商元大證券，則賣超8,013萬元。

加權指數最後一盤成交434.59億元，指數翻黑下殺167點，市場賣壓主要調節權值股為主，使台積電下跌9元，影響大盤約72點，再加上富邦金、國泰金、台塑化、中鋼等，合計壓低指數約86點。幸好廣達、日月光、嘉澤、健策、貿聯-KY等走揚，抵銷部分賣壓，貢獻大盤約22點的助力。