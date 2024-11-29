惠譽授予美好証擬發行有擔保次順位公司債AA (EXP)(twn)的預期評等

惠譽國際信用評等公司授予美好證券（美好證，BBB+(twn)/穩定）擬發行總計新台幣3億元有擔保次順位公司債AA(EXP)(twn) 的預期評等。

擬發行債券將構成美好証的次順位債務，債權人受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同；次於該公司所有其他債權人，優於該公司之股東。上海商業儲蓄銀行（5876）（上海商銀，A-/AA(twn)/穩定）將為擬發行債券提供擔保。募集資金將用於補充該公司長期資金及強化資本結構。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

美好証是一家位於台灣的中型證券公司，截至2024年上半年末，其經紀業務的市場份額約為0.4%。美好証的經營業務包括經紀、自營交易、投資銀行和以收費為驅動的資產管理業務。

美好証擬發行的新台幣有擔保次順位公司債的預期評級主要基於上海商銀提供的擔保。因此，該預期評等與上海商銀的國內長期評等一致，符合惠譽的評等標準。該有擔保的債務將構成擔保銀行的主順位債務，並將由受託人永豐商業銀行（永豐銀，BBB+/AA-(twn)/穩定）確實執行履行公司債債務之保證責任。擬發行債券不包含任何息票遞延或其他持續經營吸收虧損的特性，這些特性會增加不履約風險。

可能因下列個別因素或共同因素導致負面評等行動或調降：

- 擬發行債券的預期評等會因上海商銀的國內長期評等發生變化而受到影響。上海商銀國內長期評等的下調將導致該有擔保公司債的預期評等下調。

可能因下列個別因素或共同因素導致正面評等行動或調升：

- 上海商銀國內長期評等的上調可能會導致惠譽對該有擔保公司債的預期評等採取類似行動。