快訊

多位藍營大咖出席！吳伯雄舉辦鑽石婚宴開90桌 宣布將捐4千萬

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

康和證攜手調查局簽署資安聯防 MOU 共同打擊駭客

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由法務部調查局台北市調查處處長洪慶裕(左)與康和證券董事長鄭大宇(右)雙方共同簽署。(康和證券/提供)
康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由法務部調查局台北市調查處處長洪慶裕(左)與康和證券董事長鄭大宇(右)雙方共同簽署。(康和證券/提供)

康和證券（6016）與法務部調查局臺北市調查處於11月29日在康和證券集團總部，由臺北市調查處洪慶裕處長與康和證券鄭董事長大宇，共同正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，以共同建立資安聯防，打擊駭客

康和證券董事長鄭大宇表示，非常榮幸能與法務部調查局簽署MOU，建立共同資安聯防機制，一起合作面對資安威脅，通過公部門與民間企業合作交流，及時獲取來自不同領域的資安威脅情報，預警潛在風險並快速響應各類攻擊，確保我們的防線始終保持在最前面，並追緝打擊駭客集團。

鄭大宇進一步表示，康和證券深知保障客戶資產與資料安全的重要性，因此不斷地強化各項資安投入，如於去年設置「資訊安全部」為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業的有效性。並於今年任命資訊安全長，統籌資安政策推動協調與資源調度，同時在近期已取得ISO27001:2022新版國際資訊安全管理驗證等。

根據網路資安平台Check Point Software公布2024年下半年資安報告，第3季全球受到駭客攻擊的次數年增75％，其中台灣居亞太區之首，平均每周受到攻擊次數逾4,000次。且駭客攻擊模式愈趨組織化與系統化，利用各種網路攻擊、寄送釣魚簡訊、詐騙與偽冒頻頻發生且不斷變形，金融業作為資金流動的核心領域，無疑是網絡攻擊的高風險目標，單靠我們企業自身的力量，越來越難以因應。

資安等同國安，透過這次與法務部調查局的產官合作，未來將深化交流、分享資訊防護經驗，首要目標即是「資安聯防、打擊駭客」，進一步提升企業數位韌性，與調查局一起為國家資通安全防護作出更大貢獻。

康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」(前排由左至右)法務部調查局台北市調查處: 資通安全科科長潘季翔、政經站主任何義興、副處長范開明、處長洪慶裕、康和證券董事長鄭大宇、總經理陳志豪、行政總監康景泰、資安長張志堅；(後排左一)台北市調查處陳孟馨調查官、(後排左二) 台北市調查處財經組組長李奇穎。(康和證券/提供)
康和證攜手法務部調查局台北市調查處共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」(前排由左至右)法務部調查局台北市調查處: 資通安全科科長潘季翔、政經站主任何義興、副處長范開明、處長洪慶裕、康和證券董事長鄭大宇、總經理陳志豪、行政總監康景泰、資安長張志堅；(後排左一)台北市調查處陳孟馨調查官、(後排左二) 台北市調查處財經組組長李奇穎。(康和證券/提供)

調查局 資安 駭客

延伸閱讀

安碁總座吳乙南：地緣政治推動資安需求 AI也可助力應對駭客攻擊

安碁AI資安快打部隊登場 豪語「沒有破不了的案子」

台印聯手推動海洋科學研究 國海院與印度簽MOU

駭客暗網買個資盜換高鐵TGo點數、小樹點 3人收押

相關新聞

台股收跌僅年線未破 法人：下檔仍有撐

台股今天走勢震盪，台積電遭外資賣超並在最後一盤翻黑，失守千元大關，讓原本漲逾百點的指數收黑。法人認為，台股跌36.4點收...

台股本週下跌641點 上市公司總市值大減近2兆元

外資持續賣超，台股本週下跌641.82點或2.80%，加權股價指數今天收在22262.50點。證交所統計，全體上市公司總...

台股下跌36點 三大法人賣超239億元

台股29日開低走高，但尾盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股壓盤下，收在22,262.5點，下跌36.4點，...

台股很有趣…天天都有數百點振福！狄驤：無論看到什麼好機會都先控制風險

這幾天的台股很有趣，天天都有數百點振福，波動非常大，而台股每天開雲霄飛車的原因，是短線利空真的不少...

台股下跌36點收22,262點 台積電收996元、下跌9元

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後一度翻紅，可惜尾盤賣壓湧...

台股下檔有撐 午盤過後翻紅、台積電平盤震盪

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後翻紅，台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。