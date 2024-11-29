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集保結算所招募「CARE」人才 打造 Team Taiwan

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員。(臺灣集保結算所/提供)
臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員。(臺灣集保結算所/提供)

臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員，邀請具備數位創新思維的人才，共同打造市場服務團隊。

集保結算所2024年度人才招募，自11月29日（星期五）起至12月12日（星期四）止，包括業務規劃、基金審查/查核、資深投信查核、跨境保管(複委託)作業、系統開發、網路管理、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全、資深資訊安全、資深區塊鏈開發等職務。

集保結算所董事長林丙輝分析，這次世界12強棒球賽中華隊的優異表現，可用「CARE」做歸納：比賽的調兵遣將，教練團敢於創新(Creativity)，出奇制勝；球員及教練都心懷感激(Appreciation)，彼此鼓勵又信任，建立默契及團隊氣氛；每位教練、球員及後勤團隊，更是勇於負責(Responsibility)，把自己的工作做到一百分；最後，每位球員全心投入，每一個play都拚盡全力，展現韌性，也印證台灣的卓越實力(Excellence)。

林丙輝鼓勵集保人具備「CARE」的精神：敢於創新、心懷感激、勇於負責並追求卓越。「CARE」本身即為關注、關心、關懷及關愛的意思，在AI智能轉型的浪潮下，更要關注事情、關心他人、關懷社會並關愛環境，「CARE」將有助於在變革的時代中，保持前進的動力。

成立超過35年的集保結算所，扮演金融市場的大後台，以完善金融資產集保平台、引領金融服務數位創新、共推金融市場永續發展三大發展願景，推動業務轉型與創新，提供包括股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等服務，並透過金融科技及大數據運用，引領數位金融多元創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。

為建構最強團隊，集保結算所積極打造幸福企業與優質職場，也提供新進人員紮實的專業培訓，透過資深人員與新人共同參與重大專案，新人也有機會實際參與業務規劃，推動市場變革，另輔以部門輪調及激勵制度，以完善的人力發展策略，打造智慧新集保。詳細招募資訊，請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20241228

集保結算所

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