永豐金證券「豐萃基地」盛大開幕 全台首創量化交易體驗館

大數據與人工智慧技術迅速發展，量化交易已成為投資市場上的熱門交易方式，永豐金證券作為市場領先者，29日正式開幕全台首創量化交易體驗館「豐萃基地」。以「虛實整合」為核心理念，呈現「研發交流、量化體驗、全智動金融商品配置管理平台」三大創新功能空間，幫助投資人在瞬息萬變的市場中快速做出理性判斷，提升交易效率。

永豐金證券表示，量化與AI是興起中的投資趨勢，豐萃基地結合線上數位服務與線下實體交流，讓量化交易投資人有共同學習的實體場域。開幕特別邀請韓國啦啦隊女神李雅英，以及「台啤永豐雲豹浪LIVE電豹女」助陣，展現量化交易在台股的活力與成長，更為「豐萃基地」誕生增添熱鬧氣氛。

永豐金證券投顧團隊強調，隨著市場競爭日益激烈，量化交易拼的不只是科技與效率，提早掌握量化交易策略核心技術，是贏得市場的關鍵之一。豐萃基地設有多個功能空間，致力於滿足不同投資人的需求：

1. 「研發交流基地」：將定期舉辦各類量化交易課程與研討會，提供客戶最全面的交易型場景，讓不同交易風格的投資者皆可在此找到適合的投資策略。

2. 「量化交易體驗館」：作為永豐金證券投顧團隊與金融科技新創公司合作的創新技術展示區，引入AI技術，開發出「豐搜」即時新聞熱詞分析工具，以及「豐神榜」自動化策略評比系統，投資人可在此體驗最新的交易科技。

3. 「全智動金融商品配置管理平台」：發展量化交易關鍵技術的核心重地，專注於VVIP客製化服務，永豐金證券投顧團隊研發上百支不同風格的量化交易策略，利用程式系統進行全天候動態避險監控，能夠進一步提升投資的勝率與穩定性。策略組合涵蓋不同交易週期，並根據市場多空行情調整資金配置，為不同風險屬性的客戶量身打造最適合的投資方案。