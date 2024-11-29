就市論勢／GB200供應鏈 看旺
盤勢分析
台股昨（29）日面臨國際雜音干擾與權值股尾盤走跌，終場大盤跌36點收22,262點，成交值為3,109億元；周線、月線同步收黑。
近期如費城半導體面臨拉回整理、美指標科技股財報表現與市場反應，及市場傳出川普上任後要對中國大陸、加拿大、墨西哥等課徵關稅等雜音，都讓台股面臨短線調節壓力。另一方面，交投量能相對不足，也讓台股走勢缺乏往上力道。
蘋果下修今年下半年新機備貨量，後市建議關注蘋果Intelligence發布後市場反應。整體而言，AI應用先進製程帶動成長，其餘應用靜待終端銷售回溫。
展望後市，預期關稅提高勢必影響台灣，但各出口品項衝擊不一，每個公司議價能力、可取代性不同，成本轉嫁能力將有差異，例如技術先進公司衝擊將較小，成熟製程可能較大。不過目前變數仍多。
投資建議
建議聚焦能見度達二到三年產業，如半導體先進製程、AI伺服器、IP/ASIC、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。
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