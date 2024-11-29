興櫃一周回顧／群登漲41.8% 登漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，348檔興櫃個股本周平均下跌0.16%，由電子材料批發股群登（6403）以漲41.8%登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（29）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額177.89億元、成交1.71億股、成交13.06萬筆，三項數據均高於前一周，且漲幅超過一成檔數也由九檔增加至14檔，連三周增加。

興櫃股近一周漲幅前十強

本周漲幅前十強在13.5%至41.8%間，以產業分布觀察，本周資金轉往電子股，科技股在前十強中占半數，生技醫療族群兩檔，其餘分別為電機機械、運動休閒、油電燃氣業則各一。

電子材料批發股群登大漲41.8%；下半年新掛牌的自動化設備股泓辰連兩周大漲，繼前一周大漲21.3%、這周再漲40.2%。