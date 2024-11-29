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ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N勁揚5%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美費半指數持續弱勢及川普提高關稅言論影響市場氛圍，台股本周開高走低，跌破季線及半年線等關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果反一N（02001R）單周上漲5%，拔得頭籌。

輝達（NVIDIA）財報行情失靈，加上市場擔憂台積電美國晶片補貼恐生變，台股本周隨費半指數走疲，回測震盪區間下緣，多頭苦撐待變，集中市場單周跌641點或2.80%，櫃買市場周線跌2.86點或1.10%，兩市同步紅翻黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周僅四檔績效打敗兩市大盤，在盤勢轉趨保守時具有抗跌優勢的富邦蘋果反一N，以漲幅5.00%遙遙領先，排名第二的富邦行動通訊N亦逆勢上漲0.19%，位居第三的元大金融高股息N單周跌0.28%。

本周績效前段班以高股息、半導體等特色為主，元大金融配息N、元大上櫃ESG高息N、兆豐半導體氣候N、元大櫃買半導體N、統一IC設計臺灣N、策元大加權策略N、富邦特選蘋果N等前段班，本周跌幅壓縮在1.06%至2.20%不等。

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