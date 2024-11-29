一周熱門零股／高股息 ETF 資金湧進
「川普2.0」來臨，川普提出將在明年1月上任第一天就簽署行政命令，加徵加、墨、中等國關稅，壓抑台股市場多頭人氣，拖累大盤失守季線、半年線等重要支撐，零股投資人買盤轉向，高股息ETF成為最主要熱門交易標的。
美國最新公布10月核心PCE平減指數年增率回升，初領失業金人數21.3萬人為近四個月新低，通膨、就業相關數據支持聯準會謹慎降息立場；此外，川普貿易戰2.0開打，欲對墨西哥、加拿大、中國大陸加徵關稅，增加國際金融市場不確定性，市場觀望意味濃厚，台股資金動能受到影響。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、台積電、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣50、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、長榮，十檔標的交易量從1,444萬至243萬股，與上周相較，略呈持平狀態。
其中台積電在「川普2.0」威脅中，本周股價收盤時失守千元大關，以下跌9元、996元作收，零股投資人逢低進場，本周零股交易量915萬股，較上周增加，不過也因「川普2.0」，更多資金湧進高股息ETF，尤其是在美國10月PCE、核心PCE等經濟數據，顯示降通膨無進展但符合預期，FedWatch釋放市場維持12月聯準會降息1碼的預期，高股息ETF更受零股投資人追捧。
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