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台股本週下跌641點 上市公司總市值大減近2兆元
外資持續賣超，台股本週下跌641.82點或2.80%，加權股價指數今天收在22262.50點。證交所統計，全體上市公司總市值降到新台幣71.36兆元，比起上週大減近2兆元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為生技醫療類指數上漲1.58%，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌5.13%。未含金融類指數下跌613.30點，跌幅約3.06%；未含電子類指數下跌306.44點，跌幅1.55%；未含金融電子類指數下跌313.67點，跌幅2.08%。
本週全體上市股票成交金額1兆6828億元，成交金額前3名產業中，半導體類為4369.41億元，占全體上市股票交易金額25.96%；電腦及週邊設備類為2919.21億元，占比17.35%；其他電子類為1910.42億元，占比11.35%。
累計今年初開盤迄今共220個交易日，集中市場總成交金額為91兆8649億元，市場日平均成交金額4175.68億元，股票成交量週轉率116.79%，股票日平均成交量週轉率0.53%。
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