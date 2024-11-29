快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

康和證與調查局簽MOU 建立資安聯防

中央社／ 台北29日電

面對網路資安事件頻傳，尤其駭客攻擊模式走向組織化、系統化，康和證券今天宣布與法務部調查局台北市調處簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，雙方將攜手建立資安聯防，打擊駭客。

康和證董事長鄭大宇今天表示，此次與法務部調查局簽署MOU，建立共同資安聯防機制，一起合作面對資安威脅，通過公部門與民間企業合作交流，及時獲取來自不同領域的資安威脅情報，預警潛在風險並快速響應各類攻擊，追緝打擊駭客集團。

鄭大宇表示，康和證深知保障客戶資產與資料安全的重要性，不斷強化各項資安投入，如去年設置「資訊安全部」，為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業之有效性。今年也任命資安長，統籌資安政策推動協調與資源調度。

康和證引述網路資安平台Check Point Software公布的2024年下半年度資安報告，指出第3季全球受駭客攻擊次數年增75%，其中台灣居亞太區之首，平均每周受攻擊次數超過4000次。

康和證表示，隨駭客攻擊模式走向組織化、系統化，利用各種網路攻擊、寄送釣魚簡訊、詐騙與偽冒頻頻發生且不斷變形，金融業作為資金流動的核心領域，為網絡攻擊的高風險目標，單靠企業自身力量，愈來愈難以因應。康和證因此希望透過與法務部調查局的產官合作，未來能深化交流、分享資訊防護經驗，資安聯防，以提升企業數位韌性。

調查局 資安 駭客

延伸閱讀

微軟遭美反托辣斯調查

安碁總座吳乙南：地緣政治推動資安需求 AI也可助力應對駭客攻擊

安碁AI資安快打部隊登場 豪語「沒有破不了的案子」

台印聯手推動海洋科學研究 國海院與印度簽MOU

相關新聞

台股很有趣…天天都有數百點振福！狄驤：無論看到什麼好機會都先控制風險

這幾天的台股很有趣，天天都有數百點振福，波動非常大，而台股每天開雲霄飛車的原因，是短線利空真的不少...

台股下跌36點收22,262點 台積電收996元、下跌9元

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後一度翻紅，可惜尾盤賣壓湧...

台股下跌36點 三大法人賣超239億元

台股29日開低走高，但尾盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股壓盤下，收在22,262.5點，下跌36.4點，...

台股下檔有撐 午盤過後翻紅、台積電平盤震盪

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後翻紅，台積電（2330）...

台積電千元關卡失而復得 台股平盤整理

適逢感恩節美股休市，但受先前美科技股弱勢氣氛影響，台積電今天早盤跌破千元關卡，但隨後跌勢收斂，在1000至1005元平盤...

川普放話墨西哥、加拿大加徵25%關稅…中國再加10％！ 達人：他1.0的時候就時常這樣

事實上，這類事件也不是第一次發生，幾年前川普1.0的時候，整個市場和網友大大們都很恐慌，而關稅風暴剛開始也確實衝擊了不少公司的營運，甚至讓股價在短期內大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。