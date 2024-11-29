快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心攜手 ICE 指數公司 共同推動指數化商品發展

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
金管會證期局局長張振山（前排左四）、櫃買中心董事長簡立忠（前排左三）、ICE指數公司亞太區主管Magnus Cattan（前排右四）、櫃買中心總經理陳麗卿（前排右一）與參加典禮之投信業者代表共同合影。
金管會證期局局長張振山（前排左四）、櫃買中心董事長簡立忠（前排左三）、ICE指數公司亞太區主管Magnus Cattan（前排右四）、櫃買中心總經理陳麗卿（前排右一）與參加典禮之投信業者代表共同合影。

證券櫃檯買賣中心為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司ICE Data Indices, LLC正式簽約建立合作關係，29日雙方在櫃買中心多功能資訊媒體區舉行盛大的「Taipei Exchange與ICE Data Indices聯名商品授權契約締約典禮」。包括金管會證期局張振山局長、ICE指數公司亞太區主管Magnus Cattan以及各投信公司代表在內的眾多嘉賓，均蒞臨現場，共同見證櫃買中心歷史性的一刻，也代表未來將可望出現以櫃買中心與ICE聯名指數為標的所發行的指數化商品，提供投資人更多元、更優質的投資選擇。

櫃買中心簡立忠董事長並表示：「ICE與櫃買中心的合作，擴展了我們的業務範圍，相信有了ICE的助攻，讓我們如虎添翼，更期許雙方的合作能夠為我國投資人創造未來更多的投資機會。」

ICE指數公司的Magnus Cattan先生也表示：「期許隨著台灣持續發展成為亞洲重要的資產管理中心，我們的合作使我們能夠利用全球專業的資料庫，幫助推出在台灣市場有利於投資者的新產品」。

證期局張振山局長表示：「身為國際知名專業指數編製公司的ICE，選擇與具有豐富實戰經驗的櫃買中心合作，可以開拓出更多優質的指數化商品，此外，我們也即將成立ETF專業服務團隊，提供投信業界更全面的服務。」

櫃買中心指出，因應本次與ICE指數公司簽署聯名商品授權契約，已同步著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，期能推出符合市場趨勢及需求，且帶給投資大眾更多面向的投資工具。櫃買中心亦將持續尋找適合的合作夥伴，導入各國際機構的專長，提供市場更多元化與完整的服務。

櫃買中心 金管會

延伸閱讀

德州無證移民擬不送庇護城 直接送拘留中心

凱基證券攜手櫃買中心 邀9家頂尖 AI 企業赴港引領外資目光

公司治理卓越成就 元大期獲櫃買中心肯定

證交所助攻綠能產業

相關新聞

台股很有趣…天天都有數百點振福！狄驤：無論看到什麼好機會都先控制風險

這幾天的台股很有趣，天天都有數百點振福，波動非常大，而台股每天開雲霄飛車的原因，是短線利空真的不少...

台股下跌36點收22,262點 台積電收996元、下跌9元

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後一度翻紅，可惜尾盤賣壓湧...

台股下跌36點 三大法人賣超239億元

台股29日開低走高，但尾盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股壓盤下，收在22,262.5點，下跌36.4點，...

台股下檔有撐 午盤過後翻紅、台積電平盤震盪

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後翻紅，台積電（2330）...

台積電千元關卡失而復得 台股平盤整理

適逢感恩節美股休市，但受先前美科技股弱勢氣氛影響，台積電今天早盤跌破千元關卡，但隨後跌勢收斂，在1000至1005元平盤...

川普放話墨西哥、加拿大加徵25%關稅…中國再加10％！ 達人：他1.0的時候就時常這樣

事實上，這類事件也不是第一次發生，幾年前川普1.0的時候，整個市場和網友大大們都很恐慌，而關稅風暴剛開始也確實衝擊了不少公司的營運，甚至讓股價在短期內大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。