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台股下跌36點 三大法人賣超239億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股29日開低走高，但尾盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股壓盤下，收在22,262.5點，下跌36.4點，跌幅0.16%，成交量3,061億元，三大法人賣超239.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超264.65億元，投信買超47.5億元，自營商賣超（合計）21.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.29億元，自營商（避險）賣超17.61億元。

台積電收盤下跌至996元，跌破千元大關，下跌0.9%；鴻海雖一度上漲至199元，但終場仍收平盤195.5元。儘管權值股台積電、鴻海遭壓盤，但個股仍有部分族群表現強勢，BBU概念股順達（3211）、AES-KY（6781）、加百裕（3323）都攻上漲停，順達創下198元歷史新高，AES-KY則創波段新高，進逼900元。連接線、矽光子股也走強，嘉澤（3533）、貿聯-KY（3665）漲幅逾7%，華星光（4979）、聯亞（3081）漲幅逾6%，聯鈞（3450）、上詮（3363）漲幅逾5%。

台積電 自營商

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