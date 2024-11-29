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台股下跌36點收22,262點 台積電收996元、下跌9元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股29日終場收在22262.5點，台積電（2330）收996元。中央社
台股29日終場收在22262.5點，台積電（2330）收996元。中央社

台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後一度翻紅，可惜尾盤賣壓湧現，終場收在22262.5點，下跌36.4點，跌幅0.16%，成交量3060億元。櫃買收256.72點，上漲3.9點。台積電（2330）收996元，下跌9元。

強勢類股方面，其中包含：生技、玻陶、電子零組件、營建、其他電子、資訊服務、電子通路、綠能環保、電腦周邊、化工、通信網路、光電等

弱勢的類股則有，油電燃氣、塑化、鋼鐵、食品、金融、居家生活、數位雲端、半導體、紡織纖維、汽車工業、電器電纜等。

觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有，神達（3706）、富喬（1815）、陽明海運（2609）、加百裕（3323）、順達（3211）、鴻準（2354）、興能高（6558）、系統電（5309）、華星光（4979）、凱基金（2883）、正崴（2392）、聯鈞（3450）。

量大弱勢的則有，聯電（2303）、華新（1605）、長榮航（2618）、中信金（2891）、新光金（2888）、萬海（2615）、長榮（2603）、日電貿（3090）、台塑（1301）、中鋼（2002）等。

法人表示，美國公布第3季GDP季增年率為2.8％，10月核心PCE年增2.8％，皆符合市場預期，顯示美國經濟穩健成長並展現韌性；另外以色列和黎巴嫩已達成60天停火協議，地緣衝突緩解對全球股市有利。台股受川普關稅戰及美國下週即將公布對中國大陸科技禁令影響，短線上恐持續震盪整理，後續仍需觀察外資期貨空單及融資籌碼之變化。

另外，法人建議，操作上勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上則以AI概念股、消費性電子、航空散裝、紡織製鞋、高爾夫、高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台股成交量 美國經濟

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