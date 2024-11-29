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台股很有趣…天天都有數百點振福！狄驤：無論看到什麼好機會都先控制風險

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

這幾天的台股很有趣，天天都有數百點振福，波動非常大，而台股每天開雲霄飛車的原因，是短線利空真的不少...

像是市場本來期待以黎能夠正式停火。但短短一天不到卻又出現空襲，導致停火協議破功。

此外，俄羅斯也開始進行報復，普丁稱已經向烏克蘭發射大量無人機和數十枚導彈

而歐洲還面臨著其他問題，像是法國債市不斷暴跌，主因是法國政府財政持續惡化，也面臨難以控制預算赤字的問題，但好消息是法國財政部長表示，有望對 2025年預算案做出讓步，才使得法國ˊ股債市稍微好轉。

簡單來說，這幾天我們面臨著各國戰事擴大，以及歐洲可能再次爆發債務危機的不確定性。

但不得不說，我認為最恐怖的利空是市場過熱，以及經濟衰退，而其他的利空都有望為我們帶來中短線的進場時機。

畢竟，我們簡單回想一下市場面臨戰爭利空的狀況就好，通常都是開戰後的幾天內，股市會恐慌下殺，但後續市場發現戰事沒有進一步擴大，聰明錢就會開始抄底便宜的股市，就像最近台股天天上演 V轉行情一樣，短線客和悲觀的投資人走光後，反而有望迎來更強勁的漲勢。

當然，沒有人能準確預測戰事的發展，但歷史經驗告訴我們，要看到戰事不斷擴大的機率很低，所以我們面對類似的不確定性時，在市場恐慌的當下先站在買方很合理。

不過，投資朋友們要記得，無論你看到甚麼好機會，都要先控制好風險，也就是把投資部位和槓桿限制在自己能承受的範圍。

否則，資金押太多或是槓桿開太大，都會讓承受波動的能力大幅下降，就算真的迎來了絕佳好行情，卻在震盪過程中被洗出場，最後仍然是一場空，這是一定要避免的狀況。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

俄羅斯 債市 台股 導彈 戰爭 抄底 烏克蘭 經濟衰退 風險

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