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BBU再大漲 加百裕盤中漲停、順達一度創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股29日開低走高，BBU概念股持續走勢強勁，加百裕（3323）、興能高（6558）盤中漲停，順達（3211）大漲逾8%，並創下歷史新高，AES-KY（6781）、新盛力（4931）遭處置中，但仍有6~7%的漲幅。

自從美系外資11日在針對電池模組廠AES-KY報告中指出，預期GB200 NVL72可能將開始採用BBU，該報告的論點，同樣引起資本市場對其他電池模組廠BBU業務後市想像空間，使得BBU相關族群一同飆漲，就算在大盤承壓下，仍表現強勢。

加百裕在昨日重挫7%後，今出量衝上漲停板至41元，漲停排隊買單逾萬張；興能高也同樣漲停亮燈至38.3元，成交量逾3萬張；順達則一度衝上197.5元，創下歷史新高，但午盤獲利賣壓出籠，漲幅收斂至上漲逾4%。

順達產品線包括資料中心BBU、ESS（儲能系統）及輕型電動載具（LEV），2024年非IT業務營收占比來到15-20%。其中BBU占非IT業務比重最大，今年成長幅度優於去年。

順達今年前十月營收117.4億元、年減16.1%。累計今年前3季毛利率11.33%，年增2.51個百分點；營益率5.68%，年增1.47個百分點。而來自土地收益的業外收益21.15億元，年增936.76%；稅後純益25.3億元，每股純益16.67元。

法人表示，消費性電子電池模組價格戰持續上演，相關業務能見度不高，預計2025年營收將低於2024年，加上非IT業務業績比重尚未突破兩成，在此情況下，順達整體營收規模持續縮減，成為未來隱憂。

營收 電池模組

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