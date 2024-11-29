台股下檔有撐 午盤過後翻紅、台積電平盤震盪
台股29日開低走高，早盤以22202.28點開出，盤中最低一度下跌至22055.38點，午盤過後翻紅，台積電（2330）於平盤附近震盪。
強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：生技、玻陶、電子零組件、營建、其他電子、資訊服務、電子通路、綠能環保、電腦周邊、化工、通信網路、光電等
觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有，神達（3706）、富喬（1815）、金寶（2312）、陽明海運（2609）、加百裕（3323）、順達（3211）、鴻準（2354）、興能高（6558）、系統電（5309）、華星光（4979）、凱基金（2883）、正崴（2392）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）。
量大弱勢的則有，聯電（2303）、華新（1605）、長榮航（2618）、中信金（2891）、新光金（2888）、萬海（2615）、長榮（2603）、日電貿（3090）、台塑（1301）等。
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