川普放話墨西哥、加拿大加徵25%關稅…中國再加10％！ 達人：他1.0的時候就時常這樣

預計上任後要對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，對中國則是加徵10%，在這些國家有產能的公司怎麼辦？

事實上，這類事件也不是第一次發生，幾年前川普1.0的時候，整個市場和網友大大們都很恐慌，而關稅風暴剛開始也確實衝擊了不少公司的營運，甚至讓股價在短期內大跌。

那些受影響的公司要一邊面對高關稅壓力，一邊又要耗費龐大的成本轉移產能，毛利、淨利在短期可能會有點吃緊，並不是一件容易的事情，但我想那些真正有實力的好公司，也會很快就找到對策。

例如：產能轉移、生產基地多元化…等等來把衝擊降到最低，其實多數公司經歷川普1.0以後，應該也有一些應對這類風險的經驗和措施了。

像是有的早就把部分產能轉移到美國本土或其他地區，有的則專注於提升產品附加值，讓產品更有競爭力，這就是好結果吧？

從長期角度，公司能不能展現出好的調整能力，我覺得也是我們評估一間公司是否能夠長期投資的理由。

至於投資，我的看法很簡單，大環境的風波只是短暫的風暴，不要過度恐慌而漏看了出現好價格的好公司，大跌的那時候才是我們價值投資者的機會，往好方向想，也許川普就是來幫助我們撿便宜的好幫手，現在我們要做的就是冷靜冷靜再冷靜，不要急著在馬上進場，也不要因為一時的下跌就慌張賣出。

開始檢視這些公司的基本面，如果股價真的跌到所謂的「甜甜價」，那該有多好！

總之，不管川普的政策再怎麼變化，真正的好公司都有一定的應變實力，並想辦法找到解決之道，我們要做的，就是持續瞄準這些值得長期陪伴的公司。

投資是一場馬拉松，不是短跑，心態穩住，才有機會笑到最後！

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