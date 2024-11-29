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台股開盤下跌96點 台積電開低8元失守千元關卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股29日下跌96.62點。台積電失守千元。聯合報系資料照
台股29日下跌96.62點。台積電失守千元。聯合報系資料照

台股29日開盤指數為22,202.28點，下跌96.62點。台積電（2330）開盤價為995，下跌8元。

群益投顧表示，大盤指數殺低創11月盤中新低後，收腳企圖止跌，惟短期均線架構延續偏弱格局，波段低點仍須進一步確認。季線之下建議保守因應，等待反彈訊號出現適度搶短操作。

操作題材可留意：

1.川普嗆升進口關稅，美國製造概念加分─川普放話將對加拿大、墨西哥進口商品加徵25%關稅、對中國大陸商品額外徵收10%關稅，貫徹其美國優先政治理念，未來恐怕只有直接在美國設廠才能有競爭力，具有美國製造概念的企業可望獲加分。

2.終端庫存即將見底，網通產業迎換機潮─隨著全球家戶寬頻網路將從2025年起邁向 WiFi 7 和10G PON新世代，國際電信業者已經開始啟動設備升級採購，台廠可望受惠，加上AI應用逐漸擴大帶動網路需求提升，網通產業在經歷一年多的庫存去化後，可望迎來新一波成長契機。

三大法人周四集中市場合計賣超143.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超98.8億元，投信買超36.9億元，自營商（自行買賣）賣超9.5億元，自營商（避險）賣超71.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加931口至21,252口，外資淨空單增加1,922口至47,260口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少145口至24,215口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在21,400點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.77。VIX指數下降0.2至21.58。外資台指期買權淨金額-0.54億元 ; 賣權淨金額-0.57億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 美國

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