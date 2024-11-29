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電子權值股借券賣出大增 鴻海罕見遭列注意股票
台股近日拉回探底，跌破季線、半年線等關卡，市場大戶避險情緒高張，不但在台積電（2330）本波相對低檔1,000元附近大砍市值約當53.5億元持股，亦透過借券放空電子權值股避險，鴻海甚至因此遭臺灣證券交易所列為注意股票。
輝達（NVIDIA）財報行情失靈，加上美國準總統川普揮動關稅大刀，外資於感恩節前提款壓力再起，台股25日上攻23,000點關卡失利後，反而向下跌破兩道中期支撐，市場大戶眼見情勢不對，積極降低曝險部位，以保持今年戰果。
以台積電為例，即便27日股價波動不大，終場小跌10元、收1,000元，但因跌破季線，且面臨千元保衛戰，傳言有多位大戶匯聚的凱基高雄三多分公司，單日砍出台積電5,347張，市值約53.5億元，名列賣超第一。
除調節現貨外，外資、公司派等大戶近日亦透過借券賣出方式，為持股部位避險。例如近期股價跌跌不休的聯電，借券賣出餘額由10月底的7.2萬張攀升至昨（28）日9.4萬張，同期間廣達、聯發科等電子權值股，借券賣出餘額分別增加22.2%、52%。
值得注意的是，鴻海借券賣出餘額11月以來至昨日止大增4.7萬張，增幅73.5%，因此證交所27日公告，基於26日的近六個營業日借券賣出成交量占比達13.81%，且單日借券賣出成交量較近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為5.28倍，罕見將鴻海列入注意股票。
展望後市，凱基投顧認為，台股昨日盤中低點下探22,124點，跌破前波低頸線位置22,231點，技術面出現頭部型態形成風險，所幸政府護盤力道仍在，拉出174點下影線作收。
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