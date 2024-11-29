快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！今天8點開門、iPad、Apple Watch有折扣

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

聽新聞
0:00 / 0:00

內資穩盤 台積守住千元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（28）日因外資賣壓未歇，盤中殺至22,124點波段低點，幸賴投信、八大公股行庫、壽險等內資攜手穩盤，台積電（2330）股價力守千元，加上廣達等人工智慧（AI）代工股回神，收斂跌勢，終場下跌35點收22,298點，仍失守23,000點。

三大法人昨日賣超143.2億元，其中，外資調節98.8億元，連三賣、累計賣超802億元，11月有多達七成交易日偏空操作，合計提款2,464.7億元，為今年單月第二多。外資在台指期留倉淨空單增加1,922口至47,260口，仍處於高檔水準。

投信單日買超36.8億元，連九買、累計買超427.3億元；自營商賣超81.3億元，連三賣、累計賣超299.4億元；八大公股行庫承接20.1億元，連三買、累計買超191.5億元，持續與投信扮演穩盤要角。

盤後進出資料顯示，元大、富邦、國泰等國內大型金控券商，昨日受託買超金額在18.4億至31.3億元不等，居前五大。法人認為，除客戶進場抄底外，不排除是金控旗下壽險資金逢低撿便宜。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股近日連三跌並未出量，搭配台積電、AI產業趨勢仍佳，多方後市仍有反攻機會，現階段先觀察外資期貨空單變化，待賣壓宣洩完畢，持股汰弱留強。

台積電 外資

延伸閱讀

台股上看2萬6「無腦All In台積電」？網酸：找人接盤

台積電（2330）不動時…0050等於0056？ 達人：市值型的神話外衣脫下來

台股「川普恐慌」 外資主力撤出…驚現「價跌量增」格局

花9萬買會員被套1千萬！網笑：0050、006208績效贏全台投顧

相關新聞

電子權值股借券賣出大增 鴻海罕見遭列注意股票

台股近日拉回探底，跌破季線、半年線等關卡，市場大戶避險情緒高張，不但在台積電本波相對低檔1,000元附近大砍市值約當53...

內資穩盤 台積守住千元

台股昨（28）日因外資賣壓未歇，盤中殺至22,124點波段低點，幸賴投信、八大公股行庫、壽險等內資攜手穩盤，台積電股價力...

大摩：TV面板價格看漲

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板受惠雙11促銷及終端需求持續，預期價格最快在12月下半月可望小漲。在台股面板...

美銀喊買旺矽 目標價1,050

旺矽（6223）主要美系客戶AI ASIC產品有望維持出貨動能，加上VPC、MEMS新產能開出，美銀在昨（28）日最新釋...

大盤明年上看27,500

中信投顧昨（28）日舉行2025年投資展望說明會，預期2025年台股震盪向上，樂觀情境下指數最高可達27,500點，建議...

就市論勢／散熱、光通訊族群 聚焦

因美國新政府政策的不確定性，川普就職前，台股可能震盪。但美國10月零售銷售月增率為0.4%，優於市場預期。零售業巨擘沃爾瑪第3季營收和每股盈餘皆優於預估，且營收為連續第19季成長。總經數據及美股財報都顯示美國消費者支出穩健，使美國經濟有望朝不著陸邁進，支撐股市表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。