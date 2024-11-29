內資穩盤 台積守住千元

台股昨（28）日因外資賣壓未歇，盤中殺至22,124點波段低點，幸賴投信、八大公股行庫、壽險等內資攜手穩盤，台積電（2330）股價力守千元，加上廣達等人工智慧（AI）代工股回神，收斂跌勢，終場下跌35點收22,298點，仍失守23,000點。

三大法人昨日賣超143.2億元，其中，外資調節98.8億元，連三賣、累計賣超802億元，11月有多達七成交易日偏空操作，合計提款2,464.7億元，為今年單月第二多。外資在台指期留倉淨空單增加1,922口至47,260口，仍處於高檔水準。

投信單日買超36.8億元，連九買、累計買超427.3億元；自營商賣超81.3億元，連三賣、累計賣超299.4億元；八大公股行庫承接20.1億元，連三買、累計買超191.5億元，持續與投信扮演穩盤要角。

盤後進出資料顯示，元大、富邦、國泰等國內大型金控券商，昨日受託買超金額在18.4億至31.3億元不等，居前五大。法人認為，除客戶進場抄底外，不排除是金控旗下壽險資金逢低撿便宜。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股近日連三跌並未出量，搭配台積電、AI產業趨勢仍佳，多方後市仍有反攻機會，現階段先觀察外資期貨空單變化，待賣壓宣洩完畢，持股汰弱留強。