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證交所上市公司業務宣導會落幕 與會者反應熱烈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所今年共舉辦八場次上市公司業務宣導會，日前圓滿結束，統計上市公司出席代表逾1,200人，除服務與會上市公司代表，另提供講師講授課程影片，置於臺灣證券交易所WebPro3.0影音傳播網，供外界線上觀看，以擴大宣導成效。

本次宣導會主題涵蓋重大訊息及暫停交易、資訊申報、資通安全、公司治理規章、近期法規修正、IR議合服務平台規劃及碳權交易等。

重大訊息主題彙整常見缺失等重要案例資料供上市公司參考借鏡，透過修訂重訊處理程序第4條第1項第26款資安事件相關的問答集內容，明確規範並再次呼籲倘上市公司發生資安事件時，應依規定評估造成損害或影響的範圍，並確實依重訊處理程序發布重大訊息。

2024年起為推動董事性別多元化的政策，上市公司董事會成員不同性別董事應不得少於一人，在申報董事會候選人名單時新增揭露性別資訊；持續擴充ESG數位平台及ESG InfoHub，新增「提升企業價值計畫」相關守則內容及範例，且「企業價值計畫專區」已於10月14日上線，期提升資訊透明度藉以提升企業價值。

本次並邀請臺灣指數公司就建置IR議合服務平台(IR ENGAGE)說明如何強化與投資人的溝通，邀請碳交所分享台灣的碳定價制度，以及國內外碳權交易平台與交易規則。

證交所表示，截至11月26日止，上市公司公告的重大訊息逾3萬則，經點閱及媒體轉載產生傳播的乘數效果，愈見重大訊息對投資人投資決策的重要性。

證交所藉由宣導會與上市公司代表分享交流，希望上市公司嫻熟重大訊息、資訊申報及公司治理等相關規定，也提醒上市公司資訊揭露應掌握及時、正確、完整原則，期達成證券市場資訊對稱及透明目標。

上市公司

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