就市論勢／散熱、光通訊族群 聚焦
盤勢分析
因美國新政府政策的不確定性，川普就職前，台股可能震盪。但美國10月零售銷售月增率為0.4%，優於市場預期。零售業巨擘沃爾瑪第3季營收和每股盈餘皆優於預估，且營收為連續第19季成長。總經數據及美股財報都顯示美國消費者支出穩健，使美國經濟有望朝不著陸邁進，支撐股市表現。
雖市場認為川普上任後，Fed降息腳步可能放緩，但因現在利率仍位於高檔，高利率時間過長可能會為經濟帶來負面影響，2025年3月前聯準會應會維持當前降息步調，資金面仍有利股市評價提升。
投資建議
台股中長線多頭格局不變，短線震盪可伺機布局具潛力類股。依據輝達財報及展望，目前AI產品需求持續暢旺，預估2025年上半年都將供不應求。新AI晶片GB200已於近期開始出貨，雖部分零組件供應吃緊，但仍如期在明年第1季放量，為相關供應鏈營收帶來正面挹注，包括ODM、散熱、IC相關族群。
除了AI伺服器需求強勁，一般伺服器也呈現回升。隨高速運算需求，交換器規格升級至800G，傳輸規格提升也使得光通訊族群有望受惠。中國大陸政府補助政策讓消費性電子產品需求有機會回升，相關族群營運可望走出谷底。
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