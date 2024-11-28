大盤明年上看27,500

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

中信投顧昨（28）日舉行2025年投資展望說明會，預期2025年台股震盪向上，樂觀情境下指數最高可達27,500點，建議投資人伺機逢低偏多布局。

中信投顧指出，2025年評價僅處中緣略偏上，台股2025年本益比約16.7倍，略高於長期平均，但尚不及一倍標準差，仍有上漲空間。依兩倍標準差換算，高點壓力區約為27,000點至27,500點；若以2025年長期平均換算支撐，則在20,000點至20,500點。

今年台股獲利年增約40%，其中台積、金融與航運貢獻最多。展望2025年，獲利增幅估趨緩至約15%，仍以電子權值股為主力。季度變化方面，2025年首季因GB200出貨與元月行情，台股偏多格局有望延續。第2季市場可能震盪略回檔。第3季中旬起，隨旺季效應浮現，股市動能回升。第4季因美國經濟復甦、旺季與年末作帳推升，台股有望再創新高。

中信 台股獲利

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