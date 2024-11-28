美銀喊買旺矽 目標價1,050

經濟日報／ 記者徐牧民崔馨方／台北報導
美銀看好旺矽後續有望受惠AI ASIC需求增加，給予「買進」評級，上調目標價至1,050元。 （聯合報系資料庫）
美銀看好旺矽後續有望受惠AI ASIC需求增加，給予「買進」評級，上調目標價至1,050元。 （聯合報系資料庫）

旺矽（6223）主要美系客戶AI ASIC產品有望維持出貨動能，加上VPC、MEMS新產能開出，美銀在昨（28）日最新釋出報告中指出，看好旺矽後續有望受惠AI ASIC需求增加，給予「買進」評級，上調目標價至1,050元。

旺矽主要從事半導體測試板設計與生產，為全球前五大探針卡廠，目前旺矽在CPC（懸臂式）和VPC（垂直式）市場為全球第一大廠，市占率均超過兩成。 至於MEMS（微機電）解決方案，近年才開始發展，目前營收貢獻約5%至10%。

美銀表示，在高效能運算（HPC）領域，AI專用的ASIC晶片更常使用VPC，伺服器的CPU和GPU主要採用 MEMS，觀察廠商對VPC和MEMS解決方案的看法持正面態度，來自AI需求仍然穩健。

美銀指出，旺矽因AI ASIC需求迅速增長，於VPC、MEMS探針卡部分的成長，有望大幅抵消CPC的周期性波動。

美銀提到，VPC擁有更高的定製化能力和更具競爭力的價格，因此更能吸引AI ASIC採用。旺矽為VPC市場領導者，預期公司將受益AI市場中ASIC在產品結構中比重持續上升。

看好旺矽在探針卡市場全球市占率進一步擴大，美銀預計到2026年將達到8%以上，其中得益於VPC增長動能、MEMS解決方案的滲透，以及內部製造比例提升。

AI 半導體

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