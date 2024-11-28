大摩：TV面板價格看漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板受惠雙11促銷及終端需求持續，預期價格最快在12月下半月可望小漲。在台股面板雙雄中，大摩重申群創（3481）「優於大盤」評等及19.5元目標價、友達「中立」評等及17元目標價。

大摩指出，根據奧維雲網（AVC）統計，在中國大陸雙11促銷活動期間（10月14日~11月17日），電視出貨年成長2%，營收年成長26%。大尺寸產品銷售情況良好，75吋及以上型號占總出貨量的49%（高於一年前的39%），平均尺寸為67.1吋（比一年前多2.3吋）。

大摩指出，10月長假期間，電視出貨年成長14%，營收年成長28%。電視需求能一直持續到11月，主要是大陸政府發起以舊換新計畫推動。終端需求改善，電視面板價格很可能最快在12月下半月開始小漲，因為訂單成長動能轉強，面板製造商可能愈來愈有議價能力。

大摩認為，由於電視面板價格上漲可能早於預期，面板股風險調整後回報可能有上行空間，短期應該有表現機會。在大中華區三大面板廠中，大摩維持對群創及京東方「優於大盤」評等、友達「中立」評等。

在群創方面，大摩依據2025年獲利預估，給予0.7倍股價淨值比，高於長期平均值0.5倍。群創上檔潛力包括大陸廠商出貨動能趨緩推升面板漲價、組裝業務貢獻增加、電視及IT面板需求復甦；下檔風險包括需求減緩、大陸面板廠競爭激烈、有機發光二極體（OLED）廠更快採用大尺寸。

至於友達，大摩依據2025年獲利預估，給予0.8倍股價淨值比，高於2015~2022年的平均值0.6倍。

大摩 群創 電視面板

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