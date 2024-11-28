再優化！盤中零股交易撮合縮至5秒 12月2日上路
下周一（12/2）日起，證券市場將縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，這是2020年10月26日推出盤中零股交易制度以來，再進一步精進措施。證期局強調，將可以幫助提升盤中零股交易效率，有利投資人下單成交機會，落實普惠金融。
金管會證期局副局長黃厚銘指出，目前零股交易累積熱門交易標的，以交易金額統整，集中在權值股為最高，台灣50權值股為最大宗、今年前十月交易量占比56.8％，其次中型100的成分股、前十月交易量占比19.8％。
證期局統計資料顯示，自2020年10月推出盤中零股制度以來，統計至今年10月底，上市櫃盤中零股日均值分別為28.04億元與5.23億元，占比分別為0.86％與0.63％，相較盤中零股制度實施前（2020年前九月），相比日均成交值分別成長約1,157％與869％。
2020年前九月，盤後上市櫃零股日均成交金額分別為2.23億元以及0.54億元，占比分別為0.12％與0.11％。
零股成交數上，上市櫃成交戶數分別由32萬戶增加至131萬戶、35萬戶增加至261萬戶，成長幅度高達315％與641％。
其中，證期局指出，上市櫃零股交易成交戶數的年齡層成長幅度，最大為30歲以下族群，上市零股占比由推出之前的21.1％成長至28.01％，上櫃零股交易則由10.31％成長至16.78％，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。
年齡層成長次高幅度為31歲到40歲族群，上市櫃零股交易占比，分別由推出前的24.4％成長至25.57％，以及由18.33％成長至22％。而高年齡層對上市櫃零股交易則相較興趣降低，51歲以上族群的上市櫃零股交易成交戶數占比不增反降。
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