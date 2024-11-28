快訊

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治享年56歲

再優化！盤中零股交易撮合縮至5秒 12月2日上路

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

下周一（12/2）日起，證券市場將縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，這是2020年10月26日推出盤中零股交易制度以來，再進一步精進措施。證期局強調，將可以幫助提升盤中零股交易效率，有利投資人下單成交機會，落實普惠金融。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，目前零股交易累積熱門交易標的，以交易金額統整，集中在權值股為最高，台灣50權值股為最大宗、今年前十月交易量占比56.8％，其次中型100的成分股、前十月交易量占比19.8％。

證期局統計資料顯示，自2020年10月推出盤中零股制度以來，統計至今年10月底，上市櫃盤中零股日均值分別為28.04億元與5.23億元，占比分別為0.86％與0.63％，相較盤中零股制度實施前（2020年前九月），相比日均成交值分別成長約1,157％與869％。

2020年前九月，盤後上市櫃零股日均成交金額分別為2.23億元以及0.54億元，占比分別為0.12％與0.11％。

零股成交數上，上市櫃成交戶數分別由32萬戶增加至131萬戶、35萬戶增加至261萬戶，成長幅度高達315％與641％。

其中，證期局指出，上市櫃零股交易成交戶數的年齡層成長幅度，最大為30歲以下族群，上市零股占比由推出之前的21.1％成長至28.01％，上櫃零股交易則由10.31％成長至16.78％，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

年齡層成長次高幅度為31歲到40歲族群，上市櫃零股交易占比，分別由推出前的24.4％成長至25.57％，以及由18.33％成長至22％。而高年齡層對上市櫃零股交易則相較興趣降低，51歲以上族群的上市櫃零股交易成交戶數占比不增反降。

權值股 零股

延伸閱讀

全體上市櫃公司前三季營收 創近十年新高

集保簽署原鄉碳匯MOU

盤中零股交易 成效佳

盤中零股交易日均成交額逾29億元

相關新聞

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

台股28日早盤以22,380.45點開出，盤中最低一度下跌至22,124.31點，後續下檔有撐，跌幅稍有收斂，終場收22...

台股大怒神 差點變壁紙的這檔竟連飆8根漲停板

台股28日高低點震盪達288.94點，振幅達1.29%，收在22,298.9點，下跌35.88點，櫃買指數振幅達2.11...

盤中零股交易時間1分鐘縮至5秒 下周一上路

證期局將在12月2日（下周一）起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，為109年10月26日推出盤中...

台積電成苦主 謝金河：面對川普指揮棒揮舞的新時代

美國總統當選人川普，二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題，他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策，其中對墨、加開徵二五％關…

AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜

算力與電力是建構AI最重要的兩力，特別是能源問題已經迫在眉睫，儘管能源族群總是老調重彈，但這大半年來不少新掛牌公司也就是所謂「菜鳥股」，不論在產業獨特性、技術能力都值得深入探究。

航運業者稱不會冒然返回紅海 貨櫃三雄撐盤

台股28日續跌，盤中並一度跌破11/1的低點，引發殺盤危機，不過昨日因以黎停戰消息而大跌的貨櫃三雄，今成撐盤要角，長榮（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。