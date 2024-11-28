快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

外資賣超98.85億元 砍高股息ETF

中央社／ 台北28日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天開高震盪收小跌35.88點，加權指數收在22298.9點，成交值新台幣3248.12億元。外資賣超98.85億元，賣超前10名以高股息ETF居多。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國總統當選人川普未來政策具不確定性，投資人態度保守，使得台股近期隨著外資賣超而震盪走低。

黃國偉說，觀察指數跌破季線約22583點和半年線22554點，停損賣壓並不明顯，只是未來走向仍不明朗，待股價對於消息面反應趨於鈍化，才有利市場逐步回穩。

外資及陸資今天賣超98.85億元，投信買超36.89億元，自營商賣超81.33億元；三大法人合計賣超143.29億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名以高股息ETF居多，有國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）和群益台灣精選高息（00919）。

外資賣超前10名還包括聯電、金寶、台玻、華新、群創和台新金。

外資買超前10名有元大台灣50反1（00632R）、神達、復華富時不動產（00712）、鴻準、長榮航、華邦電、陽明、元大美債20正2（00680L）、上海商銀和永豐金。

ETF 台股 外資 高股息

延伸閱讀

台積電（2330）不動時…0050等於0056？ 達人：市值型的神話外衣脫下來

愈跌愈買 多檔高股息ETF受益人持續增加

他存250張高息ETF 40歲提早退休！1隱憂恐淪下流中年「月領2.7萬股息腰斬變1萬」

幫小孩存股到22歲...選0056或0050？專家試算「兩者相差78萬元」、點名7檔市值型標的

相關新聞

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

台股28日早盤以22,380.45點開出，盤中最低一度下跌至22,124.31點，後續下檔有撐，跌幅稍有收斂，終場收22...

台股大怒神 差點變壁紙的這檔竟連飆8根漲停板

台股28日高低點震盪達288.94點，振幅達1.29%，收在22,298.9點，下跌35.88點，櫃買指數振幅達2.11...

盤中零股交易時間1分鐘縮至5秒 下周一上路

證期局將在12月2日（下周一）起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，為109年10月26日推出盤中...

台積電成苦主 謝金河：面對川普指揮棒揮舞的新時代

美國總統當選人川普，二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題，他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策，其中對墨、加開徵二五％關…

AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜

算力與電力是建構AI最重要的兩力，特別是能源問題已經迫在眉睫，儘管能源族群總是老調重彈，但這大半年來不少新掛牌公司也就是所謂「菜鳥股」，不論在產業獨特性、技術能力都值得深入探究。

航運業者稱不會冒然返回紅海 貨櫃三雄撐盤

台股28日續跌，盤中並一度跌破11/1的低點，引發殺盤危機，不過昨日因以黎停戰消息而大跌的貨櫃三雄，今成撐盤要角，長榮（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。