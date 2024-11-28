盤中零股交易時間1分鐘縮至5秒 下周一上路

證期局將在12月2日（下周一）起，縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒鐘，為109年10月26日推出盤中零股交易制度，再進一步精進的措施。

金管會證期局副局長黃厚銘說，零股交易最熱門仍以權值股為主，像台灣50、中型100這類的權值股，台灣50成分股的占比為56.8%，中型100的為19.8%

證期局也統計，自盤中零股制度109年10月推出至113年10月底，上市櫃盤中零股日均值分別為28.04億元、5.23億元, 分別占比0.86%、0.63%，較盤中零股制度實施前(109年1月至9月)，盤後上市櫃零股日均成交金額分別為2.23億元、0.54億元，分別占比0.12%和0.11%大增，日均成交值分別成長約1157%、869%。

此外，上市櫃零股成交戶數亦分別由32萬戶增加至131萬戶、35萬戶增加至261萬戶，成長幅度高達315%、641%，

以年紀來觀察，證期局也發現，成長幅度最大為30歲以下族群，占比分別由21.10%成長至28.01%、10.31%成長至16.78%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。