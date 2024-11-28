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台股近期欲振乏力 法人：春節前表現無須看淡

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近期台股欲振乏力，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，主要受到川普勝選後市場最擔憂的貿易制裁及關稅問題，市場傳出拜登將進一步擴大中國禁令，涉及範圍包括高頻寬記憶體晶片及與AI人工智慧相關的產品，在擔憂全球爆發關稅戰的陰影下，資金持續退場觀望。

不過，杜欣霈指出，AI發展趨勢並不會受到貿易制裁與關稅戰的影響，台股仍可以AI為主籌，中小型股挑選相關零組件，並擇優布局2025年成長產業，另外上漲趨勢超過一年的雲端AI，未來有機會開始朝邊緣AI等面向發展。

杜欣霈認為，對於台股至春節前表現無須看淡，首先是AI商機可望讓台灣的景氣高原期間拉長，推升台股評價與獲利能力預估值維持上調，另一方面則是觀察近五次美國總統選舉後的行情走勢，除2008金融海嘯外，均呈現選前先跌選後回升態勢，年底尤其12月份美股行情偏多機率高。

AI 台股 川普 關稅

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