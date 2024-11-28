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台股下跌35點 三大法人賣超143億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股28日震盪劇烈，一度重跌至22,124.31點，午盤跌幅縮小，收在22,298.9點，下跌35.88點，跌幅0.16%，成交量3,248.12億元，三大法人賣超143.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超98.85億元，投信買超36.89億元，自營商賣超（合計）81.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.59億元，自營商（避險）賣超71.74億元。

台積電（2330）今一度下跌至992元，跌破千元大關，終場收1,005元，上漲0.5%。鴻海（2317）收195.5元，小跌0.51%，聯發科（2454）則收紅。台股上演大怒神，一度跌破先前11月1日的低點，櫃買指數也急殺再度跌破年線，不過兩者終場皆有收腳，拉出下引線。貨櫃航運、金融股、營建股較為抗跌，金融股中群益證（6005）、上海商銀（5876）漲幅逾2%，永豐金（2890）、國票金（2889）也有超過1%的漲幅；營建股則以國產（2504）漲勢最強，上漲逾3%，遠雄（5522）漲幅逾2%。

台股 自營商

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